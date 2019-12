-CTP, Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'na karşı LEFKOŞA (A.A) - 06.10.2011 - KKTC'deki ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM), KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Eylül'de New York'da imzaladığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'na ''hayır'' deme kararı aldı. CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, CTP-PM dün akşam yaptığı toplantıda, Eroğlu ve Edoğan'ın New York'da imzaladığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nı görüşerek bir karara vardı. Parti kararında, Kıbrıs sorununun, içinde bulunulan dönemde son derece önemli ve kritik bir aşamaya geldiği, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un tarafları buluşturacağı 30-31 Ekim New York zirvesinde, devam eden müzakerelerden elde edilen sonuçların kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacağı vurgulandı. Kararda, bundan sonraki sürece ilişkin bir yol haritasının belirleneceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: ''Bu yol haritası, uluslararası konferansın toplanarak sorunun tüm ilgili taraflarının katılımıyla bir sonuca gidilmesini de, Birleşmiş Milletlerin çözümsüzlüğü teyit ederek Ada'daki misyonuna son verme kararı almasını da içerebilecektir. İşte böylesi hayati önemi olan bir dönemde cereyan eden hidrokarbon sondajı bağlamında petrol ve doğalgaz krizi, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için harcanması gereken enerjiyi tüketmekte ve hem motivasyonu hem de iyi niyeti ortadan kaldırmaktadır. CTP, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'na 'hayır' deme kararı almıştır.'' Kararda, ''hayır''ın gerekçeleri ise 7 maddede özetle şöyle sıralandı: -Kıbrıs Türk halkının varlığı, kimliği, iradesi göz ardı edilmiştir. -Cumhurbaşkanı yetkilerini aşmış, Meclisi devre dışı bırakmıştır. -Kıbrıs Rum yönetimi, çözüm sürecini zora sokacak bir sorumsuzlukla davranmış, arama girişimini ısrarla sürdürmüştür. Türk tarafı ise karşı tavrıyla aynı hataya düşmüştür. -Anlaşma içeriği Kıbrıslı Türkler'in hak ve çıkarlarını gözetmiyor. Adımıza imzalanan bu anlaşma için kim, nerede, nasıl bir müzakere yürütmüştür? -KKTC Meclisinin iradesine büyük saygısızlık yapılmıştır. -Yapılan anlaşmanın çözüm sürecine bir katkısı yoktur! -CTP için en öncelikli ve şaşmaz hedef Kıbrıs sorununun çözümüdür.'' Kararın sonunda şu ifadelere yer verildi: ''Bu gerekçelerle, CTP olarak tarafları sağduyulu davranmaya ve halen devam eden arama /sondaj çalışmalarını, çözüme yönelik çabaların olduğu şu günlerde askıya almaya davet eder, Meclis gündemine gelen Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşmasını, Kıbrıs Türk halkının yüce çıkarlarına olan bağlılığımız gereği kabul etmeyerek, oy doğrultumuzun 'ret' olduğunu açıkça beyan ederiz.'' KKTC Bakanlar Kurulu, 28 Eylül'deki toplantısında Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşmasını onaylayarak Meclis'e sevk etmişti.