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Dünya
Deutsche Welle

CSU Türkiye ile AB müzakerelerinin bitirilmesini istedi

Türkiye hükümet temsilcilerinin Almanya’daki uygulamaları Nazi uygulamalarına benzetmesine tepkiler sürüyor. Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerinin sona erdirilmesini istedi.

09 Mart 2017 20:20

Hristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andreas Scheuer Berlin'de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği siyasetle birlikte bu tür resmi müzakereler için gerekli olan ilişki temelinin bütünüyle değiştiğini belirtti. Almanya'da Türk siyasetçilerin seçim etkinliklerinde konuşmasına kesinlikle karşı olduğunu belirten Scheuer "Erdoğan ve uşakları seçim kampanyası söz konusu olduğunda Almanya'da istenmeyen insanlardır” dedi.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumunda Erdoğan'ın başarı kazanması halinde Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesindeki Avrupa Birliği yardımlarının da kesilmesin gerektiğini söyledi. Türk hükümet sorumlularının da Almanya'yı Nazi dönemiyle kıyasladıkları için özür dilemesi gerektiğini savunan Scheuer bu tarz karşılaştırmaların sadece Almanya'ya ve Nasyonal Sosyalizm rejimi kurbanlarına değil aynı zamanda Avrupa Birliği barış projesine de bir saldırı olduğunu belirtti. CSU Genel Sekreteri Türk siyasetçilerin "Nazi hakaretlerinin” "bir küstahlık” olduğunu ifade etti.

"Böyle bir ülkede ben de tatil yapmak istemem”

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Volker Kauder Türkiye'de temel özgürlüklerin hayata geçirilmesini istedi. CDU Milletvekili Kauder Almanya'ya gelmek isterken Federal Meclis Milletvekillerinin Türkiye'de konuşlu Alman askerlerinin ziyaretlerini yasaklamanın mümkün olmadığını söyledi.

Kauder Ankara'ya hitaben "Özgürlüğün temel bir unsuru olan din özgürlüğüne kendi ülkenizde izin vermeye hazır değilken böyle büyük laflar edemezsiniz” dedi. Hrıstiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Kauder ayrıca "Temsilcileri Erdoğan gibi davranan bir ülke turizmin geriye gitmesine şaşırmamalı. Böyle bir ülkede ben de tatil yapmak istemem” dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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