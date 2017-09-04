CSU lideri: Türkiye'ye resmi seyahat uyarısı çıkarılmalı

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Genel Başkanı ve Bavyera eyalet Başbakanı Horst Seehofer, federal hükümetten Türkiye’ye yönelik resmi seyahat uyarısı çıkarmasını talep etti. Seehofer, Passauer Neuen Presse adlı gazeteye verdiği demecinde "Eğer Alman vatandaşları makul olmayan nedenlerle tutuklanıyorlarsa, federal hükümet halka Türkiye’ye seyahat edilmemesi gerektiğini anlatmalıdır. Çünkü tehlikeli" diye konuştu.

Seehofer ayrıca Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin söz konusu olmadığına da açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi. CSU lideri, üyeliğe hazırlık kapsamında önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye aktarılması öngörülen yaklaşık 4 milyar 200 milyon euroluk AB üyelik yardımlarının durdurulması talebini de yineledi.

Türkiye'ye vize muafiyetinin sağlanmasının mümkün olamayacağını belirten Seehofer "Ayrıca Türkiye’de hukuk devleti ilkeleri ayaklar altına alınmaya devam ettiği sürece Gümrük Birliği genişletilmemelidir" diye konuştu.

Alman hükümetinin verilerine göre Türkiye’de 12'si siyasi sebeplerden ötürü olmak üzere toplam 55 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile çevirmen Meşale Tolu da var.

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