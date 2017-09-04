T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

CSU lideri: Türkiye'ye resmi seyahat uyarısı çıkarılmalı

Alman hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Horst Seehofer, Alman hükümetinden Türkiye’ye yönelik resmi bir seyahat uyarısı çıkarmasını talep etti.

04 Eylül 2017 12:11

Almanya'da hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin Genel Başkanı ve Bavyera eyalet Başbakanı Horst Seehofer, federal hükümetten Türkiye’ye yönelik resmi seyahat uyarısı çıkarmasını talep etti. Seehofer, Passauer Neuen Presse adlı gazeteye verdiği demecinde "Eğer Alman vatandaşları makul olmayan nedenlerle tutuklanıyorlarsa, federal hükümet halka Türkiye’ye seyahat edilmemesi gerektiğini anlatmalıdır. Çünkü tehlikeli" diye konuştu.

Seehofer ayrıca Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin söz konusu olmadığına da açıklık getirilmesi gerektiğini söyledi. CSU lideri, üyeliğe hazırlık kapsamında önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği bütçesinden Türkiye'ye aktarılması öngörülen yaklaşık 4 milyar 200 milyon euroluk AB üyelik yardımlarının durdurulması talebini de yineledi.

Türkiye'ye vize muafiyetinin sağlanmasının mümkün olamayacağını belirten Seehofer "Ayrıca Türkiye’de hukuk devleti ilkeleri ayaklar altına alınmaya devam ettiği sürece Gümrük Birliği genişletilmemelidir" diye konuştu.

Alman hükümetinin verilerine göre Türkiye’de 12'si siyasi sebeplerden ötürü olmak üzere toplam 55 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor. Bunlar arasında Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile çevirmen Meşale Tolu da var.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/ BD/AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanHristiyan Sosyal BirlikHorst Seehofer AlmanTürkiyeGenel BaşkanıBavyeraBaşbakanı Horst SeehoferTürkiye&rsquo;yePassauer Neuen PresseAvrupa BirliğiSeehoferTürkiye&rsquo;deGümrük BirliğiDie WeltDeniz YücelPeter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24