T24 LogoT24 Logo
Spor

CSM Volei Alba BLAJ - Galatasaray: 3-1

Mustafa AKIN - Bükreş (Romanya), (DHA) SALON: Sala Polivalenta HAKEMLER: Kari Partiainen (Finlandiya), Stephan Grieder (İsviçre) CSM VOLEI ALBA BLAJ: Malesevic, Onyejekwe, Cleger, Crnevic, Krsmanovic, Barakova, Melisa Memiş (L) (Salaoru, Selime (L), Möll

06 Mayıs 2018 00:47

Mustafa AKIN - Bükreş (Romanya), (DHA)

SALON: Sala Polivalenta
HAKEMLER: Kari Partiainen (Finlandiya), Stephan Grieder (İsviçre)
CSM VOLEI ALBA BLAJ: Malesevic, Onyejekwe, Cleger, Crnevic, Krsmanovic, Barakova, Melisa Memiş (L) (Salaoru, Selime (L), Möllers)
GALATASARAY: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Cansu, Jack, Gizem (L) (Seda, Aslı, Nursevil)
SETLER: 23-25, 25-17, 25-22, 25-22
SÜRE: 123 dakika (31, 30, 33, 29)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya\'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi. Rumen ekibi yarın TSİ 19.00\'da finalde bir diğer temsilcimiz VakıfBank\'ın rakibi olacak. Galatasaray ise üçüncülük karşılaşmasında yarın TSİ 16.00\'da İtalya\'nın Imoco Volley Conegliano takımı ile karşı karşıya gelecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa AKINBükreş Romanya DHA SALON Sala Polivalenta HAKEMLER Kari Partiainen Finlandiya Stephan GriederVOLEI ALBA BLAJ Malesevic Onyejekwe Cleger Crnevic Krsmanovic Barakova Melisa MemişSalaoru SelimeMöllers GALATASARAY Gamze Rabadzhieva
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24