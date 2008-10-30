CSKA'ya çok formda!..

Rus devi CSKA Moskova, Çarşamba akşamı Yunanistan'ın Panionios ekibine konuk oldu.



Euroleague'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak bitiren ve yeni sezonda da ünvanını korumak isteyen Rus devi CSKA Moskova, Çarşamba akşamı Yunanistan'ın Panionios ekibine konuk oldu.



CSKA, rakibi karşısında salondan 86-52 galip ayrılarak formda olduğunu gösterdi. Rus ekibi bu sonuçla Efes Pilsen ile birlikte D Grubu'nda ikide iki yaptı.

İlk yarıyı 45-24 önde bitiren CSKA Moskova'da Erazem Lorbek 17 sayı, 6 ribaunt, Nikos Zisis 14 sayı, Trajan Langdon 10 sayıyla oynadı.



Ev sahibinde ise Sırp Branko Cvetkovic maçı 14 sayıyla tamamlayarak takımının en skorer ismi oldu.







