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Spor

CSKA'da doping şoku

Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi CSKA Moskova'nın iki futbolcusunda doping tespit edildi.

08 Aralık 2009 02:00

T24 - Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi CSKA Moskova'nın iki futbolcusunda doping tespit edildi.


Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), CSKA Moskova forması giyen Aleksei Berezutski ve Sergei Ignashevich'de doping tespit edildiğini açıkladı. Manchster United maçına dopinkli çıkan iki futbolcu da Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'ndaki Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Rus ekibinin iki önemli savunma oyuncusunun, soğuk algınlığı nedeniyle "Sudafed" adlı ilacı kullandıkları öğrenildi. Sudafed, şu anda Dünya Anti-Doping Ajansının (Wada) yasaklı maddeler listesinde bulunmuyor. Ancak kulüpler, bu ilacı kullanan oyuncularını maç öncesinde UEFA'ya bildirmek zorunda. CSKA Moskova kulübü, Manchester United maçından önce Ignashevich ve Berezutsky'nin bu ilacı kullandıklarını UEFA'ya bildirmediği için iki oyuncu Beşiktaş maçında cezalı konuma düştü.

2003'ten önce WADA'nın yasaklı maddeler listesinde bulunan "pseudoephedrine" maddesini içinde bulunduran Sudafed, 1 ocak 2010 itibarıyla performans arttırdığı gerekçesiyle yeniden yasaklı maddeler listesine girecek.Bu ilacın doping listesinde yer almadığı ancak kullanılması için önceden bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

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