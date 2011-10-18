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Spor

CSKA Moskova: 1

18 Ekim 2011 23:32

-CSKA Moskova: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı) MOSKOVA (A.A) - 18.10.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda CSKA Moskova, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 9. dakikada Mierzejewski'nin sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Giray'ın kafayla yaptığı vuruşta, top az farkla auta gitti. 18. dakikada Mierzejewski-Colman verkaçında topu son olarak önünde bulan Mierzejewski'nin vurşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 19. dakikada Mierzejewski'nin kafayla indirdiği topta kaleci Vladimir Gabulov, Alanzinho'dan önce davranarak topa dokundu. Meşin yuvarlağı önünde bulan Halil'in vuruşunda ise savunma topu uzaklaştırdı. 23. dakikada Alan Dzagoev'in kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından az farkla auta gitti. 26. dakikada Seydou Doumbia'nın ceza alanına girmeden yaptığı vuruşta, top auta çıktı. 29. dakikada Wagner Love'ın topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Seydou Doumbia, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 34. dakikada Colman'ın sol taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Glowacki'nin kafayla yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti. 35. dakikada yine Colman'ın sol taraftan kullandığı korner atışında Mierzejewski'nin kafayla yaptığı vuruşta, top kaleci Vladimir Gabulov'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı, CSKA Moskova'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Luzhniki Hakemler: Mark Clattenburg, Stephen Child, Simon Beck (İngiltere) CSKA Moskova: Vladimir Gabulov, Semen Fedotov, Vasili Berezutski, Sergey Ignaseviç, Aleksiy Berezutski, Pavel Mamaev, Evgeni Aldonin, Alan Dzagoev, Zoran Tosic, , Seydou Doumbia, Wagner Love      Trabzonspor: Tolga, Celustka, Glowacki, Giray, Cech, Serkan, Colman, Zokora, Alanzinho, Mierzejewski, Halil Gol: Dk. 29 Seydou Doumbia (CSKA Moskova)  Sarı kartlar: Dk. 16 Pavel Mamaev (CSKA Moskova), Dk. 22 Glowacki, Dk. 42 Zokora (Trabzonspor)

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