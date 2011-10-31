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Spor

CSKA Moskova Trabzon'da TRABZON (A.A)

31 Ekim 2011 21:41

-CSKA Moskova Trabzon'da TRABZON (A.A) - 31.10.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak Rusya'nın CSKA Moskova takımı Trabzon'a geldi. Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen kafilede, 20'si futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerle birlikte 49 kişi yer aldı. Rus temsilcisi, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı Novotel'e hareket etti. CSKA Moskova takımı, yarın akşam maçın oynanacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Leonid Slutsky de bir basın toplantısı düzenleyecek.

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