T24 LogoT24 Logo
Spor

CSKA Moskova kurtuldu

UEFA, CSKA Moskova’nın İhracının söz konusu olmadığını bildirdi

09 Aralık 2009 02:00

T24 - UEFA yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi 2 oyuncusunda yasaklı madde tespit edilen CSKA Moskova’nın Şampiyonlar Ligi’nden ihracının söz konusu olmadığını bildirdi.


UEFA, Beşiktaş karşılaşması öncesi 2 futbolcusunda yasaklı maddeye rastlanmasına karşın, CSKA Moskova'nın Şampiyonlar Liginden ihraç edilmeyeceğini açıkladı.


UEFA Sözcüsü Sergei Ignashevich ve Aleksei Berezutsky'nin idrar örneklerinde çıkan maddenin bir uyarıcı olduğunu ve CSKA Moskova'nın Şampiyonlar Ligi’nden ihracını gerektirecek yasaklı maddeler listesinde bulunmadığını söyledi. Konuyu 17 Aralık'ta bir kez daha değerlendireceklerini belirten sözcü, bununla birlikte, her iki futbolcuya kişisel cezalar vermekle yetineceklerini ifade etti.


Rus ekibinin yönetimi, Şampiyonlar Ligindeki Manchester United maçı öncesi, Ignashevich ve Berezutsky'e, bir soğuk algınlığı ilacı verildiğini açıklamıştı. Ancak söz konusu ilacın içinde, dünya anti-doping ajansı'nın yasaklı maddeler listesinde bulunan bir uyarıcı olduğu için, UEFA yetkililerinin önceden bilgilendirilmesi gerekiyordu. CSKA'nın doktorları bunu ihmal edince, grubu 3. sırada tamamlayan Wolfsburg, Rus ekibinin Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilmesini istemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24