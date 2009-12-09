CSKA Moskova kurtuldu

T24 - UEFA yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi 2 oyuncusunda yasaklı madde tespit edilen CSKA Moskova’nın Şampiyonlar Ligi’nden ihracının söz konusu olmadığını bildirdi.





UEFA, Beşiktaş karşılaşması öncesi 2 futbolcusunda yasaklı maddeye rastlanmasına karşın, CSKA Moskova'nın Şampiyonlar Liginden ihraç edilmeyeceğini açıkladı.





UEFA Sözcüsü Sergei Ignashevich ve Aleksei Berezutsky'nin idrar örneklerinde çıkan maddenin bir uyarıcı olduğunu ve CSKA Moskova'nın Şampiyonlar Ligi’nden ihracını gerektirecek yasaklı maddeler listesinde bulunmadığını söyledi. Konuyu 17 Aralık'ta bir kez daha değerlendireceklerini belirten sözcü, bununla birlikte, her iki futbolcuya kişisel cezalar vermekle yetineceklerini ifade etti.





Rus ekibinin yönetimi, Şampiyonlar Ligindeki Manchester United maçı öncesi, Ignashevich ve Berezutsky'e, bir soğuk algınlığı ilacı verildiğini açıklamıştı. Ancak söz konusu ilacın içinde, dünya anti-doping ajansı'nın yasaklı maddeler listesinde bulunan bir uyarıcı olduğu için, UEFA yetkililerinin önceden bilgilendirilmesi gerekiyordu. CSKA'nın doktorları bunu ihmal edince, grubu 3. sırada tamamlayan Wolfsburg, Rus ekibinin Şampiyonlar Ligi’nden ihraç edilmesini istemişti.

