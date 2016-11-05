T24 LogoT24 Logo
Spor

CSKA Moskova Euroleague'de yenilgisiz tek takım

Basketbol THY Avrupa Euroleague'de 5. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

05 Kasım 2016 11:29

Deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'u 81-75 mağlup eden CSKA Moskova, 5'te 5 yaparak yoluna namağlup devam etti. 

Sahasında Rus ekibi Unics Kazan'a 81-73 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, averajla 3. basamakta yer aldı. 

THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'nın Zalgiris takımını 83-80 mağlup ederek bu sezon deplasmandaki üçüncü maçından da galip ayrılan Darüşşafaka Doğuş averajla 7. sırada bulundu.

Konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u iki uzatma sonunda 91-83 yenerek üst üstü ikinci maçını kazanan Anadolu Efes ise averajla 13. sırada yer edindi.

Galatasaray Odeabank, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 90-81 yenilerek arka arkaya 5. yenilgisini yaşadı ve son sırada kaldı.

THY Euroleague'de 5. haftada alınan sonuçlar

Fenerbahçe (Türkiye) - Unics Kazan (Rusya): 73-81 
Maccabi FOX (İsrail) - Barcelona Lassa (İspanya): 69-79 
Brose Bamberg (Almanya) - EA7 Emporio Armani (İtalya): 106-102 
Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 75-81 
Real Madrid (İspanya) - Galatasaray Odeabank (Türkiye): 90-81 
Zalgiris (Litvanya) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye): 80-83 
Anadolu Efes (Türkiye) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 91-83 
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Baskonia (İspanya): 63-70 

ETİKETLER

CSKA MoskovaEuroleagueFenerbahçeUnics Kazan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24