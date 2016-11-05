CSKA Moskova Euroleague'de yenilgisiz tek takım

Deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'u 81-75 mağlup eden CSKA Moskova, 5'te 5 yaparak yoluna namağlup devam etti.

Sahasında Rus ekibi Unics Kazan'a 81-73 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, averajla 3. basamakta yer aldı.



THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'nın Zalgiris takımını 83-80 mağlup ederek bu sezon deplasmandaki üçüncü maçından da galip ayrılan Darüşşafaka Doğuş averajla 7. sırada bulundu.

Konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u iki uzatma sonunda 91-83 yenerek üst üstü ikinci maçını kazanan Anadolu Efes ise averajla 13. sırada yer edindi.



Galatasaray Odeabank, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 90-81 yenilerek arka arkaya 5. yenilgisini yaşadı ve son sırada kaldı.

THY Euroleague'de 5. haftada alınan sonuçlar



Fenerbahçe (Türkiye) - Unics Kazan (Rusya): 73-81

Maccabi FOX (İsrail) - Barcelona Lassa (İspanya): 69-79

Brose Bamberg (Almanya) - EA7 Emporio Armani (İtalya): 106-102

Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 75-81

Real Madrid (İspanya) - Galatasaray Odeabank (Türkiye): 90-81

Zalgiris (Litvanya) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye): 80-83

Anadolu Efes (Türkiye) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 91-83

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Baskonia (İspanya): 63-70