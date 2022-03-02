CSKA Moskova'da yaprak dökümü sürüyor. Rus kulübü, Daniel Hackett'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali spora gölge düşürmeye devam ediyor.

CSKA Moskova'da bir yıldız daha takımdan ayrıldı. Rus kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Daniel Hackett'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, İtalyan oyun kurucunun ailevi ve kişisel nedenlerden dolayı takımdan ayrıldığı ve B Takım'daki oyuncularla çalışmalara devam edileceği belirtildi. 34 yaşındaki Hackett bu sezon EuroLeague'de 8.5 sayı, 2.6 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyordu.

CSKA Moskova’da daha önce Tornike Shengelia, Johannes Voigtmann, Marius Grigonis, Iffe Lundberg ve Joel Bolomboy Rusya'dan ayrılarak ülkelerine dönmüşlerdi.