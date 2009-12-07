CSKA Moskova Beşiktaş maçına hazır

Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'ndaki son maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Rus ekibi CSKA Moskova, son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Leonid Slutskiy yönetiminde, BJK İnönü Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Teknik direktör Slutskiy'in, Beşiktaş karşısında Akinfeev, Ignashevich, Aleksei Berezutski, Mamaev, Schennikov, Vasili Berezutski, Dzagoev, Aldonin, Rahimic, Krasic, Necid'den oluşan olası 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

BJK İnönü Stadı'nda, saat 21.45'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Martin Hansson yönetecek.



SLUTSKIY: GALİP GELMEK İÇİN OYNAYACAĞIZ''

Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak CSKA Moskova'da, teknik direktör Leonid Slutskiy, öncelikli amaçlarının galip gelmek olduğunu söyledi.

BJK İnönü Stadı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Leonid Slutskiy, futbolun çok etkenli bir oyun olduğunu belirterek, ''Sonucu etkileyen birçok faktör var. Biz kendi oyunumuz ile rakibimizin güçlü ve zayıf yönlerini düşünüp, galip gelmek için oynayacağız'' dedi.

Gruptaki Wolfsburg-Manchester United maçı sonucunun, hep oyuncuların aklında olabileceği hatırlatılarak yöneltilen bir soruya Slutskiy, ''Biz kendi maçımızı ve işimizi düşüneceğiz. Elimizde olmayan şeyleri düşünmektense, elimizde olan maçı kazanmaya çalışacağız'' yanıtını verdi.

Beşikaş karşısında birinci hedeflerinin galibiyet olduğunu kaydeden Rus teknik adam, ''Bunu başaramazsak hedef berabere kalmak. Bu durumda diğer maçın sonucuna göre Şampiyonlar Ligi'ne de gidebiliriz, UEFA Avrupa Ligi'ne zaten kalmış olacağız. Her zaman kazanmak için oynamalıyız, böyle oynarsak kazanma şansımız artar'' şeklinde konuştu.

-BEREZUTSKI: ''GALİP GELMEK İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ''-

CSKA Moskovalı oyuncu Vasili Berezutski, deplasmanda oynayacak olmalarının kendilerini etkileyebileceğini kaydederek, 'Burada taraftar çok iyi. Takımlarına olan destekleri oyunumuzu zorlayabilir, ama bizim sadece galibiyete ihtiyacımız var. Kendi oyunumuzu oynayıp, galip gelmek için gayret göstereceğiz'' dedi.

Gruptaki son maçı yapacaklarına dikkat çeken Vasili Berezutski, ''Keyifli ve güzel bir tatil yapmak için son maçımızda güzel sonuç almak önemli. Alacağımız galibiyet, hepimizin havasını güzel hale getirecek. Kazanmak için gayret edeceğiz'' şeklinde görüş belirtti.

Rus oyuncu ayrıca, Dünya Kupası elemelerindeki Fransa-İrlanda play-off maçında Thierry Henry'nin eliyle müdahalesini görmeyerek, maçın sonucunu belirleyen golü veren hakem Martin Hansson'un yarınki maçı yönetecek olması konusunda, ''Biz futbolcuyuz. Hakem konusunda yorum yapmak, hatalarını değerlendirmek bizim işimiz değil. Bizim amacımız, kendi işimizi yapıp, hedefimize ulaşmak'' diye görüş belirtti.