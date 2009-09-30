CSKA Moskova Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, B Grubu ikinci maçında bu akşam Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak. Luzhniki Stadı'ndaki maç 19.30'da başlayacak.

Turkcell Süper Lig'de bu sezon henüz istediği sonuçları alamayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçını yitiren Beşiktaş, B Grubu'nda bu akşam Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla yapacağı karşılaşmayı kazanarak kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda ilk maçında kendi sahasında İngiltere'nin Manchester United takımına 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, grubundaki ikinci mücadelesini bu akşam CSKA Moskova takımıyla yapacak.

Turkcell Süper Lig'de bu haftayı boş geçen Beşiktaş ile CSKA Moskova arasındaki karşılaşma, Luzhniki Stadı'nda TSİ 19.30'da yapılacak.

Siyah-beyazlı takımın rakibi CSKA Moskova ise grubundaki ilk maçında Almanya'nın Wolfsburg takımına deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

İki takımın da ilk haftayı puansız geçmesinin ardından Beşiktaş, maçı kazandığı takdirde grubundaki ilk galibiyetine de imza atacak.

Gözler golcülerin üzerinde

Beşiktaş'ın CSKA Moskova takımıyla yapacağı karşılaşmada gözler golcü oyuncuların üzerinde olacak.

Siyah-beyazlı takımın başarısız sonuçlar almasında en büyük etken olan gol sıkıntısı sonrası forvet oyuncuları Nobre, Bobo, Holosko ve Nihat'a büyük iş düşecek. Bu dört oyuncu da CSKA Moskova maçı için Rusya'ya götürüldü.

Bobo da kadroda

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Manchester United ile yapılan karşılaşmada kadroya dahil etmediği Brezilyalı oyuncu Bobo da CSKA Moskova karşılaşması için kafilede yer aldı.

Bobo, Manchester United maçı öncesi kadrodan çıkarılmış ve Denizli'nin bu yöndeki kararı eleştirilmişti.

Hakem İspanyol

Beşiktaş ile CSKA Moskova arasındaki karşılaşmayı İspanyol hakem Manuel Enrique Mejuto Gonzalez yönetecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak mücadelede Gonzalez'in yardımcılıklarını Jesus Calvo Guadamuro ve Roberto Diaz Perez Del Palomar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Bernardino Gonzalez Vazquez görev alacak.

İlk 11

Siyah-beyazlı takımın bu akşam mücadeleye Hakan, Ekrem, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Ernst, Fink, Tello, Tabata, Bobo 11'i ile çıkması bekleniyor.