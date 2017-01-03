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Spor

CSKA Moskova Başkanı: İstanbul'da güvenlik endişe verici

Andrey Vatutin, Final Four'un yapılacağı İstanbul'la ilgili organizatörlerle görüştüğünü söyledi

03 Ocak 2017 15:35

CSKA Moskova Basketbol Kulübü Başkanı Andrey Vatutin, bu yılki dörtlü finallere ev sahipliği yapacak İstanbul’da yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının ardından güvenlik garantisinin verilemeyeceğini dile getirdi.

trsputnik'in haberine göre; Euroleague’in 2016-2017 sezonunda dörtlü finale İstanbul’un ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı. Ancak geçen yılın Euroleague şampiyonu CSKA Moskova’nın başkanı Vatutin’e göre, İstanbul’daki güvenlik durumu endişe verici.

Russia Today’e (RT) konuşan Vatutin “Aralık ayında Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu ile görüştüm. Organizatörlerin dörtlü finaller için güvenlik garantisi verdiğini söyledi.

Ancak mevcut koşullarda neyin garantisi verilebilir ki? Bu sorunun cevabını yalnızca hayat verebilir. Olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim” dedi.

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