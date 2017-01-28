CSKA Moskova 80 - Anadolu Efes 77

Euroleague'de Anadolu Efes, CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. A.Efes maçı 80-77 kaybetti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'ndeki 20. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-77 mağlup oldu.

Bu sonuçla, CSKA Moskova 15. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan CSKA Moskova, Kurbanov'un üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle 5. dakikayı 15-8 önde geçti. Anadolu Efes, maça kenardan dahil olan Honeycutt ve Granger'ın sayılarıyla farkı azaltsa da ilk periyot, ev sahibi ekibin 25-24 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi ekip, Higgins'in skorer oyunuyla üstünlüğünü korurken, Anadolu Efes de Dunston, Honeycutt, Heurtel ve Kirk ile etkili oldu. Savunma sertliğini arttıran CSKA Moskova, periyodun son bölümünde Hines ve De Colo ile 6-0'lık seri yakalayarak, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Anadolu Efes, ikinci yarının başında Granger ve Dunston ile sayılar buldu. Dmitry Kulagin ve Kurbanov ile rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen CSKA Moskova, Hines'ın 25. dakikadaki isabetli atışıyla skoru 52-41'e getirdi. Ev sahibi ekip, hücumda organize olmakta zorlanan Anadolu Efes karşısında farklı üstünlüğünü sürdürerek final periyoduna 65-52 önde girdi.

Son çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Anadolu Efes, Brown'ın 34. dakikadaki 2 sayılık basketiyle farkı tekrar tek haneli sayılara (69-60) indirdi. Ev sahibi ekip, 36. dakikaya girilirken Augustine'in isabetiyle skoru 73-62'ye getirdi. Anadolu Efes, Fransız oyun kurucusu Heurtel'in art arda bulduğu basketlerle 8-0'lık seri yakaladı ve bitime 10 saniye kala farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. CSKA Moskova, Jackson ile serbest atış çizgisinden bir sayı bulup Anadolu Efes de son hücumu değerlendiremeyince, karşılaşma ev sahibi ekibin 80-77 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 24 sayı kaydeden Thomas Heurtel oldu. CSKA Moskova'da Nando De Colo 14, Kyle Hines 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Öte yandan, Rus temsilcisinde Milos Teodosic ile Victor Khryapa, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Milos Koljensic (Karadağ) CSKA Moskova: Jackson 10, Antonov, Higgins 11, Kurbanov 10, Hines 13, De Colo 14, Dmitry Kulagin 9, Augustine 6, Fridzon 5, Freeland, Vorontsevich 2

Anadolu Efes: Heurtel 24, Paul 3, Cedi Osman 3, Brown 11, Dunston 8, Thomas 2, Honeycutt 16, Doğuş Balbay, Granger 8, Kirk 2

1. Periyot: 25-24

Devre: 42-35

3. Periyot: 65-52