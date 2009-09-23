CSKA maçının biletleri satışta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (B) Grubu'nda 30 Eylül Çarşamba günü CSKA Moskova ile Beşiktaş arasında yapılacak maçta siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler satışa çıkarıldı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ikinci maçında CSKA Moskova ile 30 Eylül'de Rusya'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkarıldığı bildirildi.
CSKA Moskova-Beşiktaş maçını Luzhniki Stadı'nda izlemek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, fiyatları 8 ve 31 Avro olan biletleri Akaretler'deki kulüp binasındaki pazarlama departmanından alabilecek.
Ücreti Avro olarak ödenecek CSKA Moskova-Beşiktaş maçının biletlerini almak isteyenlerin, yanlarında pasaportlarının fotokopisini getirmeleri zorunlu olduğu kaydedildi.