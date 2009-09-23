CSKA maçının biletleri satışta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (B) Grubu'nda 30 Eylül Çarşamba günü CSKA Moskova ile Beşiktaş arasında yapılacak maçta siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler satışa çıkarıldı.Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ikinci maçında CSKA Moskova ile 30 Eylül'de Rusya'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıkarıldığı bildirildi.CSKA Moskova-Beşiktaş maçını Luzhniki Stadı'nda izlemek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar, fiyatları 8 ve 31 Avro olan biletleri Akaretler'deki kulüp binasındaki pazarlama departmanından alabilecek.Ücreti Avro olarak ödenecek CSKA Moskova-Beşiktaş maçının biletlerini almak isteyenlerin, yanlarında pasaportlarının fotokopisini getirmeleri zorunlu olduğu kaydedildi.