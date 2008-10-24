CSKA iyi başladı

UEFA Kupası gruplarında ilk maç H Grubu'nda Rus CSKA ile İspanyol Deportivo arasındaydı.



Bu sezon ligde istediği performansı gösteremeyen CSKA, güçlü rakibini iki golcüsüyle 3-0 mağlup ederek gruplara iyi bir başlangıç yaptı.



Moksova Luznikhi Stadı'nda oynanan maçın 9. dakikasında genç oyuncu Dzagoev'in 25 metreden attığı serbest vuruş golüyle 1-0 öne geçti. Başarılı futbolcu, 3 dakika sonra bu kez Vagner Love'un pasında farkı ikiye çıkardı. İkinci golün asistini yapan Love, 61. dakikada Krasic'in ortasını ağlara göndererek maçın skorunu 3-0'a getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremeyince mücadele CSKA'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

