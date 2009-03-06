CS, Türkiye hisseleri için tavsiyesini düşürdü

Türkiye piyasaları için kâr realizasyonu zamanının geldiğini düşünen Creditte Suisse (CS) , Rusya piyasalarını tavsiye etti.



CS tarafından bugün yayınlanan raporda Türkiye piyasaları için kâr realizasyonu zamanının geldiği ve bunun yerine Rusya piyasalarına yönelinebileceği ifade edildi.



17 Kasım 2008 tarihinden itibaren Rusya'dan çıkış bunun yerine Türkiye'ye giriş önerdiğini hatırlatan CS, bu trendin artık kar relizasyonu zamanına geldiğini ifade etti.



Türkiye'nin Rusya karşısındaki olumu performansı konusunda sürecin sonuna yaklaştığını öne süren CS, Türk bankalarının 1 Temmuz 2008 tarihinden bu yana bölge bankalarına kıyasala yüzde 76 daha iyi performans sergilediğine dikkat çekti.



Türkiye'ye ilişkin yatırım tavsiyesini "overweight"ten (piyasanın üstünde getiri) "underweight"e düşüren CS'in buna ilişkin olarak sıraladığı 5 gerekçe şöyle:



1- 8 aydan bu yana süren trend zirve seviyesine ulaştı

2- Görece değer artık Türkiye'yi Rusya'ya karşı destekleyecek seviyelerde değil.

3- Kar revizlerine ilişkin beklentiler bölge ülkelerie kıyasla daha Türkiye'de daha zayıf

4- TL bölgedeki diğer para birimlerinden üstün bir performans sergilese de kırılgan yapısı sürüyor.

5- Türkiye'de dezenflasyon süreci tahminlerimizden daha hızlı gelişti.



Tavsiye'nin daha aşağı indirilmemesinin nedeni olarak ise,



1- Türkiye gelişmekte olan piyasalardaki benzerleri arasında piyasanın ana akıntısına en yakın ülke

2- İç piyasadaki güven göstergesi zaten dip seviyelerine kadar gerilemiş durumda

3- Türkiye'de bankacılık sektörünün rakiplerine oranla daha güçlü olduğunu düşünüyoruz

4 - Türkiye risk iştahında yaşanacak değişmelere karşı en duyarlı hisse senedi piyasasına sahip



CS'in değerlendirmelerinde son olarak şöyle denildi;



"Türk bankaları hakkındaki gelişmekte olan piyasalar içindeki güçlü tercihimiz koruyoruz ve işbankası'nın gelişmekte olan piyasalar listemizde tutmaya devam ediyoruz. Bir diğer gelişme de Tekfen hisseleri yerine Turkcell hisselerini listemize alıyoruz."

