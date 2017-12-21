Crystal Palace'dan Cenk Tosun açıklaması 

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson: \"Cenk Tosun\'u alabilirsek çok şaşırırım\"

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace\'ın teknik direktörü Roy Hodgson, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer listesine adını yazdıran Beşiktaşlı yıldız Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınına konuşan Hodgson, Cenk Tosun\'u yakından tanıdığını ve kulübün takibinde olan bir oyuncu olduğunu belirtirken, \"Kulübün izlediği bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ancak onu şu an için transfer etmemiz zor gözüküyor. Şu an için transferi ne durumda bilmiyorum ama başkan beni çağırıp Cenk Tosun\'u aldık dese, çok şaşırırım. Bizim için zor bir transfer\" dedi.

İngiliz basınının önemli yayın organlarından Sky Sport, geçen gün yaptığı haberde Crystal Palace\'nin Cenk için 18 milyon Sterlin teklif ettiğini ancak Beşiktaş\'ın kabul etmediğini yazmıştı.