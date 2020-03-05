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Spor

Crystal Palace sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun'u Everton'a geri gönderdi

Milli futbolcu idmanda sakatlanmıştı

05 Mart 2020 18:11

İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace, antrenmanda sakatlanarak sezonu kapatan Cenk Tosun'un sözleşmesini feshederek, eski takımı Everton'a geri gönderdi.

İngiltere'de Crystal Palace idmanında dizinden sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan Cenk Tosun, devre arasında kiralık olarak gittiği Palace ile yollarını ayırdı.

Hürriyet'in Liverpool Echo'ya dayandırdığı habere göre Cenk Tosun, Everton'a geri gönderildi.

Everton taraftarları tepkili

Milli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Everton, yıl sonuna kadar Cenk'in maaşını verecek. Everton taraftarları ise Cenk Tosun'un oynamayacak olmasına rağmen maaşını kendi kulüplerinin vermesine tepki gösterdi.

Cenk, devre arasında Everton'dan Crystal Palace kiralanmış ve 1 gol kaydetmişti. Ayrıca Tosun'un Euro 2020'de de olmayacağı tahmin ediliyor.

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