Crowley'nin işkence yorumu istifasına neden oldu

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Wikileaks belgelerini sızdırmakla suçlanan ve Virginia eyaletindeki bir askeri üste tutuklu olan Amerikalı asker Bradley Manning'e yapılan muameleyi eleştiren sözleri nedeniyle istifa etti.Virginia eyaletinin Quantico kentindeki deniz piyade üssünde tutuklu olan Manning'in içinde bulunduğu durumla ilgili, Uluslararası Af Örgütü ve avukatından açıklama gelmişti:''Günde 23 saat penceresiz bir hücrede tutuluyor, geceleri çırılçıplak soyuluyor ve kendisine yastık ya da battaniye verilmiyor, bunun nedeni olarak da olası intiharın engellenemsi gösteriliyor.''ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley'nin, geçen hafta Massachusetts'deki bir üniversitede katıldığı toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı'nın Manning'e muamelesini "saçma, ters etki yapıcı ve aptalca" olarak değerlendirdiği yönünde haberler çıkmıştı.O sırada toplantıda olan BBC muhabiri, Crowley'nin, Manning'e tutuklu olduğu sürede işkence edildiği yönünde iddialara ilişkin soru üzerine, Amerikalı askere yapılan muameleyi "saçma, ters etki yapıcı ve aptalca" olarak değerlendirerek, bu muameleninin nedenini anlamadığını, ancak yine de Manning'in 'doğru yerde' tutulduğunu söylediğini bildirmişti.Bu sözler, geçen Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Barack Obama'ya sorulmuş, Obama da, Manning'in tutukluluk koşullarının uygun olup olmadığını ve temel standartları karşılayıp karşılamadığını Pentagon'a sorduğunu ve öyle olduğuna dair de Pentagon'dan güvence aldığını kaydetmişti.Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, yazılı açıklamasında, Crowley'nin istifasını üzüntüyle kabul ettiğini belirtirken, Crowley de, açıklamasında, "Sözlerimin yaptığı etkiyi gözönüne alarak, ki tüm sorumluluğunu alıyorum, Dışişleri Bakanlığı Kamu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve Sözcülük görevinden istifamı sundum" ifadesini kullandı.CNN televizyonunun haberinde ise, Crowley'nin, istifa kararını Beyaz Saray'dan gelen baskı üzerine aldığı belirtildi.Crowley'nin istifasının ardından, yardımcısı Michael Hammer'in sözcü vekili olarak görev yapacağı bildirildi.