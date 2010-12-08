-CROWLEY'DEN ERDOĞAN'A WİKİLEAKS YANITI WASHINGTON (A.A) - 08.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Wikileaks belgeleriyle ilgili olarak, "ABD'li diplomatların dedikodu, magazin, iddia ve iftiralardan oluşan gayri ciddi yazışmaları" ifadesi hakkında, "Diplomatlarımız ülkelerde yaşanan gelişmelerle ilgili samimi ve dürüst değerlendirmelerini sunarlar. Bu faydalı ve önemli" dedi. Crowley, New York'ta Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, belgelerdeki asılsız suçlamalar nedeniyle Amerikalı diplomatlara karşı yargı yoluna başvuracağını açıkladığı ve diplomatları 'dedikodu' diplomasisi yürütmekle eleştirdiğini" belirterek, bunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir sorusu üzerine, "Diplomatlarımız ülkelerde yaşanan gelişmelerle ilgili samimi ve dürüst değerlendirmelerini sunarlar. Bu faydalı ve önemli. Diplomatlarımız bunu yapmaya devam edecek. Diğer ülkelerin diplomatları da aynısını yaparlar" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, geçen haftaki Kazakistan ve Bahreyn ziyaretleri sırasında bir dışişleri bakanının, "endişelenmeyin, bizim sizler hakkında ne raporlar yazdığımızı bir görseniz" dediğini aktaran Crowley, sözlerine şöyle devam etti: "Diplomatların yaptığı budur. Kendi bakış açılarını ve değerlendirmelerini sunarlar ve bu değerlendirmeler, belirli bir zamanda neler gördükleri ve neler hissettikleriyle alakalı olabilir ve olaylar geliştikçe onların bu yargıları da gelişir. Yazışmalarda sıkça gördükleriniz, sadece bir fotoğraf karesi. Bazı durumlarda bu, bir diplomatın hissettiklerine değil, ona bir başkası tarafından neler söylendiğine dayanabilir. Diplomasinin doğası budur. Diplomatlarımızdan istediğimiz, Washington'daki politika yapıcılara kendi en iyi değerlendirme ve yargılarını sunmalarıdır". -"YAKIN VE ETKİLİ İŞBİRLİĞİMİZ VAR"- Türkiye ile ABD arasında yakın ve etkili bir işbirliğinin bulunduğunu ifade eden Crowley, bunun hem ABD hem Türkiye hem de bölgenin yararına olduğunu söyledi. "NATO müttefikiyiz ve yakın dostuz" diyen Crowley, İran'ın nükleer programıyla ilgili Tahran ile "5+1" ülkelerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da olacağına dikkati çekerek, "Türkiye'nin, bölgenin geleceği açısından çok önemli bir diyalog niteliğindeki ikinci toplantıya ev sahipliği yapma arzusuna minnettarız" diye konuştu. Crowley, bir gazetecinin, "Wikileaks belgelerinde, Başbakan Erdoğan'ın İsviçre'de banka hesaplarının olduğu gibi bazı suçlamaların yer aldığını" belirterek, bu konuda herhangi bir Türk yetkiliyle temasa geçip geçmediklerini sorması üzerine, belgelerin içeriğine dair yorum yapmayacağını söyledi. -AMERİKALILAR SORUMLU- Avustralya hükümeti, yaklaşık 250 bin diplomatik yazışmanın izinsiz olarak yayımlanmasından Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın değil, Amerikalıların sorumlu olduğunu iddia etti. Avustralya Dışişleri Bakanı Kevin Rudd, belgelerin sızdırılmasının ABD'nin diplomatik yazışmaların güvenliğini sağlamak konusundaki "yeterliliğine" ilişkin soru işaretleri yarattığını da söyledi. Rudd, Reuters'a yaptığı açıklamada, "ABD'nin diplomatik ağından 250 bin belgenin izinsiz olarak yayımlanmasından bizzat Assanges sorumlu değildir. Bunun sorumluluğu Amerikalılarındır" dedi. Bu arada, Avustralyalı yetkililer, Londra'da tutuklanan Assange'a konsolosluk yardımı sağladığını bildirdi.