-CROWLEY: TÜRKİYE İLE İHTİYAÇLARINI GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ WASHINGTON (A.A) - 22.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ABD'den Türkiye'ye olası silah satışlarıyla ilgili olarak, "Türkiye, bir NATO müttefiki ve Türkiye'yi desteklemeye büyük önem veriyoruz. Türkiye ile ihtiyaçları konusunda görüşmelere devam ediyoruz" dedi. Crowley, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin, "Türkiye, özellikle Reaperlar (insansız hava araçları) olmak üzere ABD'den bazı silahlar satın almak istiyor. Süreçte şu anda neredeyiz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı. Sözcü Crowley, şunları kaydetti: "Türkiye, bir NATO müttefiki ve Türkiye'yi desteklemeye büyük önem veriyoruz. Türkiye ile ihtiyaçları konusunda görüşmelere devam ediyoruz. Belli bir sistem üzerinde yorum yapmayacağım, ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi desteklemeye büyük önem veriyoruz. Türkiye gerçekten, önemli ölçüde Amerikan teknolojisini kullanıyor. Tabii ki, enteroperabilite (irtibatlı kullanım) açısından NATO'nun kendi standartları var. Ancak Türkiye'nin belirli ihtiyaçlarına gelince, bu konu, Türkiye ile devam eden görüşmelerimizin bir parçasını oluşturmaya devam ediyor". -"FÜZE SAVUNMASINI TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"- Crowley, ABD'nin Avrupa'ya kurmak istediği, "Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşım" adı verilen füze savunma sistemi projesiyle ilgili bir soru üzerine de, bu projeyi ve bu projede Türkiye'nin oynayabileceği muhtemel rol konusunu Ankara ile görüştüklerini söyledi. "Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşım"ın, önceki Amerikan yönetiminin stratejisinden bir farklılığı içerdiğine işaret eden Crowley, "Ortadoğu ve başka yerlerden kaynaklanan füze tehditleri nedeniyle, bunu NATO ile işbirliği içinde ve Avrupa'daki bazı ülkelerin desteğiyle yürütmekte olduklarını" kaydetti. NATO bünyesinde dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla geçen hafta önemli bir toplantı düzenlendiğini hatırlatan Crowley, o toplantıda Türkiye ile istişarenin de yapıldığına dikkati çekti. Crowley, "Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşım'ı ve Türkiye'nin oynayabileceği muhtemel rolü Ankara ile görüşüyoruz. Herhangi bir kararın alındığına dair bilgim yok, ancak ortaya çıkan tehdidi ele alabilmek amacıyla zaman içinde bir kapasitenin inşa edilmesi için bu konu üzerinde NATO'daki ortaklarımızla çalışıyoruz" diye konuştu.