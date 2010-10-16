-CROWLEY: ''TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU'' WASHINGTON (A.A) - 16.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ABD'nin Avrupa'ya kurmayı planladığı füze savunma sistemi konusunda Türkiye ile görüştüklerini söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, ''NATO ile işbirliği içinde Avrupa'ya füze savunma sistemi kurulması planlarıyla ilgili olarak Türkiye ile görüşmelerimiz oldu. Dün de (NATO Dışişleri ve savunma bakanları toplantısında) Türk yetkililerle biraraya geldik'' diye konuştu. ''ABD'nin bu konudaki 'Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşım' (Phased Adaptive Approach) modelinin temelinde, İran'dan yükselen füze tehditlerine karşı koyulması amacının yattığını" ifade eden Crowley, ''Konuyu bu temelde ilerletiyoruz. Avrupalı müttefiklerimizin de İran füzelerinin Avrupa'ya yönelttiği açık tehdidin farkında olduğunu düşünüyorum. Müttefiklerimiz ve NATO ile de bunun hakkında konuşuyoruz" dedi.