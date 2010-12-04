-CROWLEY SIZDIRMA İDDİALARINI REDDETTİ WASHINGTON (A.A) - 04.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Wikileaks belgelerinin sızdırılmasından ABD'nin sorumlu olabileceğine ilişkin yorumları reddetti. Crowley, günlük basın toplantısında bir gazetecinin, "Türkiye'de, Wikileaks belgelerinin sızdırılmasından İsrail'in, hatta ABD'nin sorumlu olabileceği yorumlarına" dair görüşünü sorması üzerine, "ABD hükümetinde, kafasının içinde beyni olan hiç kimse, bunun olmasını istemezdi" dedi. Sözcü Crowley, şunları kaydetti: "Birçok komplo teorisinin olduğunu biliyorum. Bu bir suçtur, büyük strateji değil. Herkesi temin ederim ki, ABD hükümetinde, kafasının içinde beyni olan hiç kimse bunun olmasını istemezdi. Bu bir politika ürünü değil".