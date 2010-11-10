-CROWLEY: MÜZAKERE TARİHİ VE YER KONUSUNDA HENÜZ NETLİK YOK WASHINGTON (A.A) - 10.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, İran ile ''5 artı 1'' ülkeleri arasındaki toplantının yeri ve tarihi konusunda henüz bir netlik bulunmadığını belirterek, ''Ortaklarımızla yarın (bugün) istişare edeceğiz, ardından İran'a AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton vasıtasıyla resmi cevabımızı vereceğiz'' dedi. Crowley, günlük basın toplantısında, ''Türkiye'nin İran ile '5 artı 1' ülkeleri arasındaki toplantıya ev sahipliği yapacağını söylediği, bu konuda bilgisinin olup olmadığı ve Türkiye'nin bu konudaki rolüne nasıl baktığına'' yönelik soru üzerine, ''Bu noktada, ne gün ne de yer konusunda henüz bir netliğe ulaştığımızı sanmıyorum. İran'la toplantı için spesifik bir tarih ve yer saptamaya çalışacağız. Bu konuyu, '5 artı 1' içindeki ortaklarımızla iştişare edeceğiz. Ondan sonra İran'a döneceğiz'' dedi. Türkiye'nin rolünün tekrar sorulması üzerine Crowley, şu anda öncelikli olarak ''5 artı 1'' ülkeleriyle İran arasında bir toplantı yapılmasına odaklandıklarını söyledi. Konuların karmaşık ve zor olduğunu, tek bir toplantıda çözülemeyeceğini belirten Crowley, bu noktada, bir dizi toplantıların olmasını istediklerini, bu toplantıların da farklı yerlerde yapılabileceğini kaydetti. Crowley, temel kaygılarının İran'ın nükleer dosyası üzerinde olduğunu, ancak ''5 artı 1'' bağlamında tartışılabilecek diğer konulara ve çeşitli fikirlere de açık olduklarını dile getirdi. -''TÜM KATILIMCILAR İÇİN UYGUN BİR MEKAN''- Crowley, benzer bir soru üzerine, öncelikle ''5 artı 1'' çerçevesinde bir toplantı yapılmasına odaklandıklarını yineleyerek, bir an önce tüm katılımcılar için uygun bir mekanda bunu sağlamak istediklerini söyledi. Konuyu yarın (bugün) ''5 artı 1'' ülkeleriyle iştişare ettikten sonra, Yüksek Temsilci Catherine Ashton vasıtasıyla İran'a resmi olarak cevap vereceklerini belirten Crowley, eğer sadece tek bir toplantı değil, bir dizi toplantıyı içeren ve nükleer konu ve diğer konularda ciddi bir diyaloğu içeren bir sürecin başlatılmasında başarılı olurlarsa, bu toplantılar dizisi için birçok potansiyel mekanın olabileceğini belirtti. -''ORTAKLARIMIZLA GÖRÜŞECEĞİZ''- Crowley, ''(Mekan olarak) Türkiye sizin için uygun mu?'' sorusu üzerine, ''Konuya bakacağız. Ortaklarımızla görüşeceğiz'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''İran'ın kendi gündemini empoze etmekte olduğu'' yorumunda bulunarak, ''Toplantının gündemine dair önceden bir anlaşmaya varılmasının gerekip gerekmediğini'' sorması üzerine Crowley, "Bir tarih ve mekan belirlemek istiyoruz ve sonra ne hakkında konuşmaya hazır olduğumuzu açıkça ortaya koyacağız. İran'ın de muhtemelen kendi konuları olacaktır. Masaya bir dizi konuyu görüşmek üzere geleceğiz, ancak tabii ki listemizin başında İran'ın nükleer programı olacak'' diye konuştu. ''Bir hazırlık toplantısı olabilir, doğrudan ilk toplantı da yapılabilir'' diyen Crowley, İran'ın nükleer meselenin konuşulmayacağını söylediğinin hatırlatılması üzerine, bunu ''varsayımsal'' olarak nitelendirdi. Crowley, geçen yılki toplantı öncesinde de buna benzer söylemlerde bulunulduğunu, ancak toplantı düzenlendiğinde en öncelikli konunun nükleer mesele olduğunu hatırlattı. Bir yıl önceki ''verimli'' geçtiğini düşündükleri görüşmelere geri dönüldüğünü görmek istediklerini belirten Crowley, ''İran, cevabında, nispeten yakın bir zamanda bir toplantıya açık gibi görünüyor. Tarih ve zaman belirlemeye çalışacağız ve daha sonra toplantının ayrıntıları üzerinde çalışmaya başlayacağız'' dedi. Bir soru üzerine, geçen yılki toplantıda Tahran'daki araştırma reaktörüyle ilgili yakıt takası teklifinde bulunduklarını hatırlatan Crowley, şimdi bunun yenilenmiş bir versiyonunu sunmaya hazırlandıklarını, toplantının düzenlenmesi halinde, bu konunun da görüşülmesinin muhtemel olduğunu sözlerine ekledi.