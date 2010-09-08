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Dünya

CROWLEY: (KUR'AN YAKMA) HOŞGÖRÜSÜZ BİR DAVRANIŞ WASHINGTON (A.A)

08 Eylül 2010 10:32

-CROWLEY: (KUR'AN YAKMA) HOŞGÖRÜSÜZ BİR DAVRANIŞ WASHINGTON (A.A) - 08.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Florida kentindeki bir kilisenin 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim'i yakmaya yönelik planını "Amerikan karşıtı, saygısız, hoşgörüsüz ve ayrılıkçı" bir davranış olarak nitelendirilerek, bu eylemin gerçekleştirilmemesi gerektiğini söyledi.  Crowley, günlük basın toplantısında Florida'daki kilisenin 11 Eylülde Kur'an-ı Kerim'i yakma planıyla ilgili soruları yanıtladı. Din ve ifade özgürlüğünün Amerikan toplumunun temel prensiplerinden olduğunu belirten Crowley, planlanan girişimi ''provokatif ve Amerikan karşıtı'' olarak değerlendirdi. Crowley, eylemin, dünyanın en büyük dinlerinden birine karşı saygısızlığın yanı sıra ''hoşgörüsüz ve ayrılıkçı'' bir davranış olduğunu ifade etti.  ''Daha fazla Amerikalının bu eylemin Amerikan değerleriyle uyuşmadığını söylediğini görmek istediklerini'' dile getiren Crowley, bu hafta ABD genelinde bir dizi insanın sözleriyle, bu tür bir davranışın Amerikalılar için 11 Eylül'ü anmanın yolu olmadığına açıklık getireceğini ifade etti. Bu eylemin yapılmaması gerektiğini belirten Crowley, "Bu, radikallere ve 11 Eylülde bize saldıran bağnazlarla uyumlu (bir davranış)" dedi. Olayın, gerçekleşmesi halinde, radikalizmi besleyeceğini kaydeden Crowley, Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Amerikalı General David Petraeus'un sözlerini hatırlatarak, bu girişimin Amerikan askerleri, seyahat eden Amerikalılar ve diplomatlar ile Amerikan çıkarları ve Amerikan yaşamını risk altında bırakacağını vurguladı. Crowley, 11 Eylül saldırılarını anmanın daha iyi yolları bulunduğunu belirtti. 

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