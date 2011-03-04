-CROWLEY: KAYGILARIMIZ VAR WASHINGTON (A.A) - 03.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazetecilerle ilgili olarak, "Kamuoyunun önünde dile getirdiğimiz gibi Türkiye'deki gidişattan kaygılarımız var. Bu gelişmelerle ilgili Türk yetkililerle temasları sürdürüyoruz. Bu konuları çok yakından takip edeceğiz" dedi. Crowley, günlük basın toplantısında, Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili soru üzerine, bu konuda, devam eden gelişmeleri izleyeceklerini söyledi. İnceleme ya da soruşturmaların şeffaf şekilde ilerlemesi çağrısında bulunduklarını belirten Crowley, Türkiye ile temas etmeye ve bağımsız ve çoğulcu medya için çağrıda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi. Crowley, bunun sağlıklı demokrasi için kritik olduğunu belirterek, "Yıllık insan hakları raporumuzda küresel basın özgürlüklerine ilişkin değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz" dedi. -"ENDİŞELERİMİZ VAR"- "ABD Başkanı Baracak Obama'nın Türkiye'deki gazetecilere yönelik yıldırmaların farkında olup olmadığı ve gündeme getirip getirmediği" yönündeki bir soru üzerine Crowley, bunun Beyaz Saray'a sorulması gerektiğini, ancak ABD yönetimi olarak bu konulara odaklanmaya devam ettiklerini söyledi. Sözcü Crowley, "bu gözaltıların sistematik olduğunu düşünüp düşünmediği" yolundaki bir soru üzerine de, "Bu konuda bir yargıda bulunmak zor. Kamuoyunun önünde dile getirdiğimiz gibi Türkiye'deki gidişattan kaygılarımız var. Bu gelişmelerle ilgili olarak Türk yetkililerle temasları sürdürüyoruz. Bu konuları çok yakından takip edeceğiz" diye konuştu. ABD'nin bu konulara yönelik "kırmızı çizgisinin olup olmadığının" sorulması üzerine Crowley, dünya genelinde basın özgürlüğünün önemli savunucusu olduklarını belirterek, bu gelişmeleri, diğer ülkeler ve Türkiye'ye ilişkin sürdürdükleri insan hakları değerlendirmelerinin parçası olarak takip ettiklerini kaydetti.