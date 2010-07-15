-CROWLEY: İRAN'DAN P5+1'E ODAKLANMASI İSTENDİ WASHINGTON (A.A) - 15.07.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın hafta başında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "bu aşamada İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ve BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) ile yapıcı biçimde temasa geçmesi üzerinde öncelikli olarak odaklanılması gerektiğini söylediğini" bildirdi. Crowley, bu hususta iki taraf arasında karşılıklı anlayışın olduğuna inandıklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği günlük basın toplantısında Crowley, Türkiye'nin, "Clinton-Davutoğlu telefon görüşmesinin ardından, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin dışında kalmayı kabul ettiğine dair çıkan bazı haberleri reddetmesi ve bu sürecin içinde yer almaya devam edeceğini" açıklamasına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Crowley, şunları kaydetti: "Bunları, kaçınılmaz biçimde birbirini dışlayan şeyler olarak görmüyorum. Diğer bir deyişle, biliyorsunuz Türkiye ve İran komşu. Türkiye ve İran'ın diplomatik temaslara sahip olmayı sürdürmesi beklenir. Bu onların hakları dahilinde. Şurası açık ki, İran'da ne oluyorsa, bunun, Türkiye'ye de derin ve doğrudan bir etkisi oluyor. Dışişleri Bakanı Clinton'ın, hafta başındaki telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na söylediği şey şuydu, bu aşamada İran'ın UAEK ve P5+1 ile yapıcı biçimde temasa geçmesi üzerine öncelikli olarak odaklanılmalı. Ve oyunun bu aşamasında İran'ın UAEK ve P5+1 ile temas kurmasının sağlanmasının önemi hakkında karşılıklı anlayış olduğuna inanıyoruz."