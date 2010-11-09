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Dünya

CROWLEY: İRAN ASHTON'A BİR İZAHATTA BULUNMADI WASHINGTON (A.A)

09 Kasım 2010 09:20

-CROWLEY: İRAN ASHTON'A BİR İZAHATTA BULUNMADI WASHINGTON (A.A) - 09.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, İran'ın, nükleer müzakerelerin Türkiye'de yapılabileceği önerisine ilişkin olarak, İran'ın bu tercihini medyaya duyurduğunu, ancak henüz AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a bilgi vermediğini söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'nin, ''5 artı 1'' ülkeleriyle müzakerelerin Türkiye'de yapılmasına ilişkin bilginin Türkiye'ye aktarıldığı yönündeki sözleri konusundaki bir soruyu yanıtladı. ''İran, bu tercihini medyayla paylaştı ancak henüz AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a bu tercihiyle ilgili bir izahatta bulunmadı'' diyen Crowley, teklif edilen görüşmenin tarihi ve yeri konusunda İran'dan resmi bir yanıt beklediklerini belirtti. Crowley, ''Eğer görüşmeler Türkiye'de olursa ev sahibi ülke olmanın dışında Türkiye'nin rolü ne olacak?'' sorusu üzerine de ''İran'dan bir yanıt bekliyoruz ve bu yanıtı aldığımızda, '5 artı 1' içindeki ortaklarımızla istişarede bulunacağız'' diye konuştu.

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