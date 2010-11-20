Crowley: AKP medyayı sindiriyor

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, Türkiye’de AKP hükümetinin önde gelen medya kuruluşlarını sindirmeye çalıştığını söyledi.

Washington’daki Yabancı Basın Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Crowley’e, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye’nin büyük gerileme göstermesine yönelik bir soru soruldu. Türkiye’nin çok zengin ve canlı bir medya geleneği olduğunu ve buna değer verdiklerini ifade eden Crowley, buna bizzat kendisi Türkiye’de yaşarken tanık olduğunu aktardı. Crowley, “Yakın zamanda hükümetin önde gelen medya kuruluşlarını sindirme girişiminde bulunduğu bazı olaylar oldu. Bunun Sınır Tanımayan Gazeteciler’in kararında etkili olduğunu sanıyorum” diye konuştu.



Pentagon, Ankara’dan umutlu

ABD’nin İran ile nükleer görüşmelerin neden Türkiye’de yapılmasını istemediği yönünde bir soruyu da yanıtlayan Crowley, Tahran ile ilk toplantının Orta Avrupa’daki bir ülkede yapılmasını istediklerini ancak daha sonraki görüşmelerin Türkiye’de yapılması olasılığına da açık olduklarını kaydetti.

