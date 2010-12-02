-CROWLEY: "TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ ETKİLENMEZ" WASHINGTON (A.A) - 02.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Wikileaks belgelerinin sızmasına rağmen, ''Türkiye ile çok güçlü ilişkilerimizi etkilemez" dedi. Crowley, Washington'daki Yabancı Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Wikileaks olayının ardından ABD'nin diplomatik yazışmalarında tarz değişikliğine gitmeyi düşünüp düşünmediğine dair soruyu yanıtladı. Gerek ABD'nin diplomatları gerekse ABD'de temsil edilen diğer ülkelerin diplomatlarının oynadığı roller olduğuna işaret eden Crowley, şunları kaydetti: "Diplomatlarımız dünya genelinde konuşlanmış durumda, birçok ülkenin diplomatları da öyle. Bu diplomatlar, diğer hükümetlerle, sıradan vatandaşlarla temas kurar ve başkentlerine rapor sunarlar. Bu raporlar samimi, dürüst ve doğrudan olmaları, bir ülke içindeki faaliyetlerle ilgili bakışın sağlanmasına yardım etmeleri halinde en üst düzeyde etkili olurlar, politikalarımız ve eylemlerimiz için veri oluştururlar. Diplomatların yaptığı budur. Bizim diplomatlarımız ve dünyadaki diğer tüm ülkelerin diplomatları aynı şeyi yaparlar. Değişmeyeceğiz ve bunun, diplomasiye yaklaşımımızı değiştireceğini düşünmüyoruz. Bunun, diğer ülkelerin diplomasileriyle ilgili faaliyetlerini de değiştireceğinden şüpheliyim." Crowley, "Türkiye bağlamında, iki NATO müttefiki, iki dost ve ortaktan bahsettiklerini" belirterek, ikili ilişkilerin ve hem bölgedeki hem de dünya genelindeki ortak çıkarlarının takibinde Türkiye ile önemli düzeyde temas içinde olduklarını vurguladı. -"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEZ"- Bu ilişkinin, Wikileaks olayından etkilenmediğini ifade eden Crowley, Lizbon'da düzenlenen NATO zirvesini örnek vererek, NATO'nun Türkiye'yi de dahil edecek biçimde İttifak'ı bir uçtan diğer uca koruyacak bir füze savunma sisteminin benimsenmesi ve inşası konseptinin geliştirilmesinde Türkiye ile yapıcı temas kurduklarını ifade etti. Crowley, Türkiye'nin bölgede istikrar sağlayıcı güç olma, bölgede barışın teşviki ve sorunların çözümünde önemli arabuluculuk rolüne değer verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydetti. Türkiye'nin Irak'ta yeni hükümetin kurulmasının teşvikinde çok yapıcı rol oynadığını ifade eden Crowley, Türkiye'nin, Irak ve yeni hükümetinin bölgeyle bir bütün olarak entegrasyonuna yardım etmede önemli rol oynayacağını bildirdi. Crowley, Türkiye'nin, İran ve uluslararası toplum arasındaki ilişkilerde yaşanacak gelişmelere de çok büyük ilgi gösterdiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, hafta başında biraraya geldiği ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a, Türkiye'nin, İran'ı "5 artı 1" ülkelerinin davetini kabul etmeye çağırdığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi. -"BURADA KARARLAŞTIRILIR"- Sözcü Crowley, bir gazetecinin, "Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Wikileaks için 'ikili dil' ifadesini kullandı ve ABD'yi kastetti. Bu tanımlamaya dair yorumunuz nedir" sorusu üzerine, Davutoğlu'nun sözleri üzerine yorum yapmayacağını belirterek, şunları söyledi: "Ülkelerle ilişkilerimize karşılıklı çıkarlar rehberlik eder ve bu değişmedi. Diplomatlarımız, belirli ülkelerde neler olduğuna dair analizlerini, diyaloglara dair samimi raporlarını sunarlar. Bu değişmeyecek. Dışişleri Bakanı Clinton'ın da dediği gibi, ABD'nin politikası burada kararlaştırılır, herhangi bir diyaloga ya da bir büyükelçinin Dışişleri Bakanına sunduğu bir rapora dayanarak kararlaştırılmaz. Tüm bakış açılarını hesaba katarız ve ABD'nin dış politikası nettir. Bu, ülkelerle günlük etkileşimlerimizde sadece neler söylediğimizle değil, neler yaptığımızla da belirgindir. Türkiye ile çok güçlü bir ilişkimiz var. NATO içinde müttefikiz, dostuz, çok geniş çaptaki bir dizi konuda birlikte çalışıyoruz. Bu değişmeyecek. Clinton ve Davutoğlu'nun hafta başında yaptıkları görüşmede de bu hususa bağlılık üzerinde görüş birliğine varıldı."