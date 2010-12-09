-CROWLEY: "ÇELİŞKİ YOK" WASHINGTON (A.A) - 09.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Türkiye'nin İran ile ticaretini artırma çabalarıyla, ABD'nin İran'ı izole etme çabaları arasında çelişki olmadığını söyledi. Crowley, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği günlük basın toplantısında, "Bir yandan Türkiye, İran ile ticaretini artırmaya çalışırken, diğer yandan ABD yönetimi İran'ı izole etme çabası veriyor. Bu iki müttefikin nasıl çalıştığını düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru üzerine, "bunların birbiriyle çelişmediğini" belirtti. Türkiye'nin İran'ın komşusu olduğunu ve İran ile ekonomik ilişkisinin bulunduğunu ifade eden Crowley, "Ülkelerle İran arasında ticarete tam olarak izin verilen kategoriler var. (BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yaptırımları içeren) 1929 sayılı karar altında yasaklanan özel kategoriler de mevcut ve Türkiye, uluslararası yükümlülüklerine uyacağına açıkça belirtti" diye konuştu. Crowley, "Türkiye'den, Tahran ile '5+1' ülkeleri arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmanın dışında başka katkıların beklenip beklenmediğine" dair bir soru üzerine de, görüşmelere kadar olan sürede gündemi AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın öncülüğünde belirleyeceklerini kaydetti. Herhangi bir belirli ülke için herhangi bir rolü dışlamadıklarını söyleyen Crowley, "Ancak tabii ki, çekirdek grup '5+1' ve gelecek ayın bu grup üzerinde dönmesini bekliyoruz" dedi.