-CROWLEY: 2.YA DA SONRAKİ TOPLANTILAR İSTANBUL'DA OLABİLİR WASHINGTON (A.A) - 13.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, İran ile ''5 artı 1'' grubu arasında yapılacak müzakerelerin ilk toplantısının Orta Avrupa'da bir yerde düzenlenmesi yönünde grup içinde genel bir uzlaşının olduğunu, ancak ikinci ya da sonraki bir devam toplantısının İstanbul'da yapılabileceğini söyledi. Crowley, günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorular üzerine, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın, İran'a cevabında, müzakerelerin 5 Aralık'ta başlaması önerisini kabul ettiği ve yer olarak Cenevre ya da Viyana tercihini dile getirdiğini hatırlattı. Müzakerelerde ele alınacak konuların başında İran'ın nükleer programının gelmesini beklediklerini kaydeden Crowley, yer konusunda henüz nihai kararın verilmediğini belirtti. Crowley, ''Neden Türkiye değil'' sorusuna, ''Bu konu, 5 artı 1 siyasi direktörleri arasında bu hafta içinde tartışılmıştı. İstanbul, ikinci ya da sonraki bir devam toplantısının mekanı hala olabilir, ancak genel uzlaşı, ilk toplantının Orta Avrupa'da bir yerde düzenlenmesi yönünde'' dedi. Gazetecilerin toplantının neden Türkiye'de düzenlenmesinin düşünülmediğine yönelik ısrarlı soruları üzerine Crowley, ''Daha önceki toplantı Cenevre'deydi. Burası, 5 artı 1 grubuna mensup tüm ülkelerin seyahat düzenlemelerini tatmin eden bir mekan gibi görünüyordu'' ifadesini kullandı. Crowley, ''İran'ın, Türkiye'yi önerdiğinin'' hatırlatılması üzerine, ''İran, toplantının düzenleneceği olası mekan olarak İstanbul'u teklif etti. Catherine Ashton'ın ofisi ise Avusturya ya da İsviçre tercihini dile getirdi. Buraların, ilk toplantı için daha uygun ve elverişli olacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. Crowley, ''ilk toplantının, Ashton ile (İran'ın nükleer başmüzakerecisi) Said Celili arasında bir hazırlık toplantısı mı yoksa 5 artı 1 ile Celili arasında mı olacağının'' sorulması üzerine de ''Beklentimiz, bu toplantının, Celili, AB Yüksek Temsilcisi Ashton ve 5 artı 1 ülkelerinin siyasi direktörleri arasında olacağı yönünde'' dedi.