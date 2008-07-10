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Spor

Crouch, Portsmouth'a

Liverpool'da yeteri kadar süre alamadığı için daha önce kulüpten ayrılmak istediğini dile getiren Crouch, Portsmouth ile anlaştı. Crouch yeni kübünden 13,8 milyon Euro alacağı

10 Temmuz 2008 03:00

Liverpool'da yeteri kadar süre alamadığı için daha önce kulüpten ayrılmak istediğini dile getiren Crouch, Portsmouth yolunda.

 

Portsmouth yetkilileri, yaptıkları açıklamada, 27 yaşındaki İngiliz oyuncu ile anlaşmak üzere olduklarını, iki gün içinde gerçekleşecek sağlık kontrolünü de geçerse sözleşme imzalanacağını ifade ettiler.

 

Liverpool'da oynadığı süre boyunca 135 maçta 42 gol kaydeden Crouch, İngiltere Milli Takımı formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada da 14 gol atmıştı.

 

Yeni kulübü ile 13,8 milyon Euroluk sözleşme imzaladığı iddia edilen Crouch, Liverpool'un yanı sıra Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers, Aston Villa, Norwich ve Southampton'ın da formasını giymişti.

 

Crouch, 2001-2002 sezonunda da Portsmouth'da oynamıştı.

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