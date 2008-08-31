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Spor

C.Ronaldo:”Bolton maçında sahadayım.”

Eylül ayının sonunda sahalara döneceğini açıklayan Cristiano Ronaldo’nun sahalara daha ileri bir tarihte dönmesi bekleniyordu.

31 Ağustos 2008 03:00


Eylül ayının sonunda sahalara döneceğini açıklayan Cristiano Ronaldo’nun sahalara daha ileri bir tarihte dönmesi bekleniyordu. 

Ayak bileğindeki problem nedeniyle temmuz ayı başında bıçak altına yatan Portekizli yıldızın iyileşme sürecinin kötü gittiği ve kasım ayı ortalarına kadar sahalara dönemeyeceği söyleniyordu.

Ancak yıldız futbolcu bu söylentileri yalanlayarak daha kısa süre içinde sahalara döneceğini açıkladı. Kendisi için bir tarih bile belirleyen Ronaldo, “27 Eylül’de ki Bolton Wanderers maçında sahadayım” ifadesini kullandı.

Kendisini oldukça iyi hissettiğini ve eski formuna kısa sürede ulaşacağını savunan 23 yaşındaki futbolcu, sezon başında takımını yalnız bıraktığı için üzgün olduğunu ancak en kısa sürede onlara katılacağını sözlerine ekledi.

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