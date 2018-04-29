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BBC Türkçe

Cristiano Ronaldo'ya vergi kaçakçılığı suçlaması

İspanya'da savcılar Real Madrid'in ünlü Portekizli yıldız futbolcusunu 2011-2014 yılları arasında 14,7 milyon euro vergi kaçırmakla suçladı. Ronaldo ise suçlamayı reddediyor.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'da savcılar Real Madrid'in ünlü Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu 2011-2014 yılları arasında 14,7 milyon euro vergi kaçırmakla suçladı. Ronaldo ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Savcılık, Ronaldo aleyhine dava açıldığını duyurdu.

Ronaldo, imaj haklarından elde ettiği gelirleri bir tür "iş modelini" kullanarak, bilerek saklamakla suçlanıyor.

Aralık ayında sızan belgeler ise Ronaldo'nun gelirini off-shore hesaplarında tutarak vergi kaçırdığını gösteriyordu.

Ronaldo daha önce, saklayacak hiçbir şeyi olmadığı için vergi soruşturmalarının kendisini kaygılandırmadığını söylemişti.

Ronaldo, Portekizli bir gazetecinin bu soruşturmayla ilgili yönelttiği soruya "Quien no debe no teme- Saklayacak bir şeyi olmayanın korkacak bir şeyi de olmaz" yanıtını vermişti.

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesine göre, Ronaldo son iki yıldır dünyanın en çok kazanan sporcusu olma unvanını elinde tutuyor.

Ronaldo geçen yıl kulübünden aldığı ücret, primler ve reklamlardan toplam 93 milyon dolar kazanmıştı.

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