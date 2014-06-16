Cristiano Ronaldo’ya koruma ordusu

Dünya Kupası boyunca yaşanan protestolar sebebiyle güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkartan Brezilya Hükümeti, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo için üst seviyede önlemler aldı.

Hürriyet’ten Koray Durkal’ın haberine göre, Brezilya Federal Polisi ve Brezilya Ordusu’ndan oluşan güvenlik ekibi, Portekiz Milli Takımı ve Cristiano Ronaldo’yu koruma çemberinin içinde tutuyor.

Devlet Başkanları’na uygulanan yöntemle korunan Ronaldo’ya 5 özel güvenlik elemanı eşlik ederken, Portekiz Milli Takım, 50 güvenlik görevlisi, 2 zırhlı araç, 9 motosikletli eskort ve Sao Paulo Trafik ekipleri tarafından koruma altında tutulacak.

Portekiz’in bulunduğu bölgeyi tamamen kapatan Brezilya Ordusu sadece FIFA akreditasyonu olan kişilere geçiş izni veriyor.