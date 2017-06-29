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Spor

Cristiano Ronaldo'ya çifte müjde

Portekizli yıldız, müjdeyi Şili'ye penaltılarda yenildikleri maç sonrasında sosyal medya hesabından duyurdu

29 Haziran 2017 15:31

Cristiano Jr isimli bir oğlu olan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 2. kez baba oldu. Portekizli yıldız, 2010'de olduğu gibi yine taşıyıcı annelik yöntemiyle bir kez daha babalık sevinci yaşadı.

NTVSpor'da yer alan habere göre; oğullarının doğum haberini Rusya'da düzenlenen ve Şili ile oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final maçı öncesi alan Ronaldo, bebeklerini görmek için kamptan ayrıldı.

3.'lük maçında oynamayacak olan Ronaldo, çocuklarının doğum haberini de penaltılarla 3-0 yenildikleri Şili maçı sonrası Facebook sayfasından doğruladı ve "Çocuklarımla tanışabileceğim için çok mutluyum" açıklamasıyla duyurdu.

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