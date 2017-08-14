Cristiano Ronaldo'ya büyük ceza yolda

İspanya Süper Kupası ilk maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören ve hakemi iten Real Madrid oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 4 ila 12 maç arası ceza alması öngörülüyor.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesinin haberine göre, kartın ardından Hakem Bengoetxea'ya fiziksel temasta bulunan Portekizli yıldız, 96. maddeye göre 4 ila 12 maç arasında ceza alabilir.

Süper Kupa rövanşında oynayamayacak olan Ronaldo 4 maç ceza alması durumunda Deportivo, Valencia, Levante ve Real Sociedad maçlarını da kaçıracak.

Süper Kupa maçına yedek olarak başlayan Ronaldo, 58. dakikada Benzema'nın yerine dahil oldu. Barcelona'nın baskısının olduğu dakikalarda oyuna giren yıldız futbolcu birkaç gol denemesinde bulundu ancak başarılı olamadı.

Skor 1-1'e geldikten sonra 80. dakikada müthiş bir gole imza atan Ronaldo takımını 2-1 öne geçirdi.

Gol sevincini üstünü çıkararak yapan Ronaldo bu pozisyonda sarı kart gördü.

Ronaldo 82. dakikada bir pozisyonda ceza sahasında yerde kalırken hakemden penaltı bekledi. Ancak hakem, Ronaldo'ya aldatmaya yönelik hareketten 2'nci sarı kartı ve kırmızı kartı gösterdi.

Bu arada Ronaldo, formasını çıkardıktan sonra seyircilere göstererek Messi'ye göndermede bulundu.

Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i geçen yıl 3-2 yendiği maçta Lionel Messi son dakikada zaferi getiren golü attıktan sonra formasını çıkarıp tribünlere göstermişti.