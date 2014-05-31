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Spor

Cristiano Ronaldo'nun sevinci rol icabıymış

Cristiano Ronaldo’nun gol sevincini kendisi için hazırlanan özel bir film için yaptığı iddia edildi

31 Mayıs 2014 12:03

Şampiyonlar Ligi finalinde Atletico Madrid karşısında son golü atan Cristiano Ronaldo’nun gol sevincinin önceden planlandığı ortaya çıktı.

Attığı gol sonrası formasını çıkaran ve arkadaşlarıyla sevindikten sonra saha kenarına doğru bakarak kaslarını gösteren Cristiano Ronaldo’nun bu hareketi kendisi için hazırlanan özel bir film için yaptığı iddia edildi.

Koray Durkal’ın Hürriyet’teki haberine göre, İspanyol Gazeteci Jose Felix Diaz yaptığı açıklamada, “Cristiano Ronaldo, attığı gol sonrası oldukça aşırıya kaçan bir sevinç gösterisinde bulundu. Özellikle Atletico Madridli futbolcular, Ronaldo’nun bu sevincine büyük tepki gösterdi. Ancak, Portekizli bu hareketi maçtan önce ticarete dökme anlaşmasını yapmıştı. Saha kenarında kendisini çeken özel bir kamera vardı ve Ronaldo onun nerede olduğunu biliyordu. Gol sevinci için de sadece o kameraya doğru koştu. Tüm bu görüntüler “Ronaldo: The Movie” filmi için kullanılacak” ifadelerini kullandı.

Bu iddianın doğruluğu henüz netlik kazanmadı ancak İspanya basını bu olayı konuşmaya başladı.

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