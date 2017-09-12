Cristiano Ronaldo'nun 'savunması': Mali işlerimi halleden zeki insanlar var çünkü ben zeki değilim

İspanya'daki vergi yasalarına uymadığı gerekçesiyle hâkim karşısına çıkan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun mahkemede yaptığı savunma, Portekiz basını tarafından yayımlandı. Correio da Manha gazetesinin yayımladığı savunmada, Ronaldo'nun kendisini, "Etrafımda mali işlerimi halleden zeki insanlara sahibim, çünkü ben zeki değilim" sözleriyle savunduğu bilgisi yer aldı.

Savunmasında İngiltere'de futbol oynadığı günlere atıfta bulunan Portekizli yıldız, "Orada hiç böyle bir şey yaşamadım. Dönmek istiyorum" dedi.

Cristiano Ronaldo'nun dosyası İspanya'da henüz karar bağlanmadı. Savcılık Portekizli yıldızın vergi kayıtları üzerindeki soruşturmasına devam ediyor.

İspanya'daki vergi yasalarına uymadığı için hakim karşısına çıkan Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo'nun mahkemede yaptığı savunmayı Portekiz basını yayınladı. 2011-2014 döneminde İspanya'da toplam 14.7 milyon euro kaçırdığı gerekçesiyle 31 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Portekizli yıldızın savunması Correio da Manha gazetesi tarafından yayımlandı.

"İngiltere'de asla böyle şeyler yaşamadım"

Mahkemede yaşanan süreç yüzünden İngiltere'ye dönmek istediğini beyan eden 32 yaşındaki futbolcu, ''İngiltere'de asla böyle sıkıntılar yaşamadım. Neden kaynaklandığını bilmediğim suçlamalarla yargılanıyorum. İngiltere'ye dönmek istiyorum'' diyerek kendisine yöneltilen suçlamalara isyan etti ve tüm hukuksal işlerini ekonomik danışmanları ve avukatlarının gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi. Mali konularla ilgilenen profesyonel bir ekiple çalıştığını ve bildiği tek işin futbol olduğunu belirten Ronaldo, ''Etrafımda mali işlerimi halleden zeki insanlara sahibim, çünkü ben zeki değilim. Sadece 6. sınıfa kadar okudum ve bildiğim tek şey futbol oynamak. Eğer daha fazla ödeme yapmam gerekiyorsa; problem yaşamamak için İspanya'ya ödeme yapacağım. Bir yere gittiğimde ne ödemem gerekiyorsa onu öderim. İngiltere'de, İspanya'da doğru şeyler yaptım, bu yolda devam edeceğim. Yasalar bana ne diyorsa onu yapacağım'' dedi.

Avukatlarını değiştiriyor

Ronaldo'nun 19 Ekim'deki duruşma öncesi avukatlarını değiştirmeye hazırlandığı öne sürüldü. Baker&McKenzie firmasına artık onlarla çalışmak istemediğini ileten Ronaldo'nun, Jose Mourinho'nun da başta vergi konusunda olmak üzere avukatlığını yapan Jose Antonio Choclan tarafından temsil edileceği belirtildi.