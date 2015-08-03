Cristiano Ronaldo'dan düğün hediyesi Yunan adası!

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes'e, düğün hediyesi olarak bir ada aldı.

Yıllardır beraber olduğu sevgilisi Sandra Barbossa ile nikah masasına oturan ünlü menajer Jorge Mendes, şahit olarak Cristiano Ronaldo'yu seçti.

Düğüne Ronaldo’nun dışında Jose Mourinho, Angel Di Maria, Diego Costa, David De Gea, Radamel Falcao ve James Rodriguez gibi isimler de katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, futbol dünyasından çok sayıda kulüp yöneticisi ve oyuncunun katıldığı törende Ronaldo, Mendes'e bir jest yaptı ve bu çifte Yunanistan'dan aldığı bir adanın tapusunu teslim etti.

Yunan adasının fiyatı açıklanmadı ancak 10 ile 50 milyon Euro arasında bir fiyata mal olabileceği belirtiliyor.

49 yaşındaki Mendes'in önümüzdeki günlerde adaya giderek buraya yeni bir isim vereceği ve bazı yatırımlar yapacağı belirtiliyor.

Jorge Mendes'in servetinin 100 milyon Euro'nun üzerinde olduğu iddia ediliyor.