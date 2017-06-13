Cristiano Ronaldo vergi kaçırmakla suçlanıyor

İspanya'da Madrid bölge savcısı, başkent takımının oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu vergide sahtecilik yapmak ve gelirini doğru beyan etmemekle suçladı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Ronaldo'nun 2011 ile 2014 yılları arasında ödenmemiş 14,7 milyon euro ile ülkenin vergi dairesini aldattığı ve 2010 yılında kurduğu bir şirket ile İspanya'daki görsel malzeme hakları üzerinden elde ettiği geliri maliye yetkililerinden sakladığı kaydedildi.

Açıklamada Ronaldo'nun Virgin Adaları'nda paravan bir şirket ile vergi kaçırdığı ve ayrıca futbolcunun 2015 ile 2020 arasındaki dönem için görsel malzeme haklarından elde ettiği 28,4 milyon euroluk geliri "kasıtlı olarak" beyan etmediği yer aldı.

Ayrıca savcılık Ronaldo'nun 2011 ve 2014 yılları arasında 11,5 milyon tutarında vergi iadesi aldığını, ancak bu iadenin gene yanıltıcı beyan ile hesaplandığını kaydetti. Savcılık, bu dönemde futbolcunun 43 milyon euro kazandığını ve vergi iadesi için hesaplanan tutarın çok daha düşük vergiye tâbi olan emlak geliriymiş gibi gösterildiğini söyledi.

Ronaldo'nun menajerleri bu konuda daha önce futbolcunun tüm vergilerini zamanında ve eksiksiz ödediğini belirtmişlerdi. Geçen ay vergi memurları, Portekizli oyuncunun 2014 vergi yılından eksik kalan altı milyon euroluk ödeme yaptıklarını söylemişlerdi.

Messi'nin durumu ile benzerlik

"Altın Top" ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or"u dört kez kazanan 32 yaşındaki ve eskiden Manchester United forması giyen futbolcu geçen yılki Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'in kupayı kaldırmasında büyük rol oynamıştı.

Ronaldo, İspanya'daki vergi görevlileri ile sorun yaşayan ilk futbolcu değil. Barcelona'nın forvet oyuncusu Lionel Messi de vergi borcundan dolayı hüküm giymiş, ancak ilk kez ceza aldığı için hapse girmemişti.

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AP, ÇÖ/EC