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Spor

Cristiano Ronaldo 'uyku antrenörüyle' çalışıyor; 5 taksitte 7.5 saat uyuyor

Portekizli yıldız, formunu korumak için sınırlarını zorluyor

12 Ekim 2017 16:37

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uyku antrenörüyle belirledikleri yöntem doğrultusunda uykusunu 90 dakikalık 5 periyot halinde, toplamda 7.5 saat olacak şekilde alıyor.

32 yaşındaki hücumcu, 'uyku antrenörü' olan Nick Littlehales ile çalışarak uykusunu 'profesyonel' bir çizgide alıyor.

Buzzspor'da yer alan habere göre Litthales, uzun süredir Ronaldo’nun uyku düzenini planlıyor. Bu düzene göre Ronaldo günde 7,5 saat uyuyor ancak bir defada değil; 90 dakikadan beş seferde...

Littlehales, Ronaldo’nun sahadaki performasına olumlu etki ettiğini savunduğu uyku düzenini şöyle açıklıyor:

– 8 saat sürekli uyku sağlıklı değil. Özellikle 13.00- 15.00 arasında verimi azaltıyor. Ronaldo, her biri 90 dakikadan günde beş sefer, toplam 7,5 saat uyuyor.

– Her uykudan önce çarşaf, nevresim, yastık kılıfı değiştiriliyor

– Ana karnındaki bebek pozisyonunda yatıyor. Yan ve dizleri karnına çekik vaziyette uyuyor.

– Uykuya yatmadan 90 dakika önce ekran yasağı başlıyor. Cep telefonu, bilgisayar kullanmıyor, televizyon seyretmiyor.

Bunun nedeni şu: Birçok bilim adamı mavi dalgaların uyku hormonu Melatonin’i frenlediği ve uykuyu kaçırdığında hemfikir.

– Kamp kuranlar bilir. İnsan incecik bir battaniye veya örtünün üzerinde yattığı zaman zıpkın gibi uyanır. Ronaldo da çok ince bir şilte üzerinde yatıyor.

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