Cristiano Ronaldo: Suriyeli çocukları unutmayın

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi

Sosyal medya hesaplarından "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunu 'etiketleyerek' fotoğraf paylaşan Ronaldo, "5 yıl içinde çok şey değişmiş olabilir ama bazı sığınmacı çocuklar için hiçbir şey değişmedi. Onları unutmayın." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız futbolcu, daha önce de Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunmuştu.

A lot can happen in 5 years but for some refugee kids, nothing has changed. Don't forget about them. #Zaatari #Syria @SavetheChildren pic.twitter.com/f7BgY4gs2w