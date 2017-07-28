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Spor

Cristiano Ronaldo: Suriyeli çocukları unutmayın

"5 yıl içinde çok şey değişmiş olabilir ama bazı sığınmacı çocuklar için hiçbir şey değişmedi"

28 Temmuz 2017 17:19

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen çocuklara destek mesajı gönderdi

Sosyal medya hesaplarından "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunu 'etiketleyerek' fotoğraf paylaşan Ronaldo, "5 yıl içinde çok şey değişmiş olabilir ama bazı sığınmacı çocuklar için hiçbir şey değişmedi. Onları unutmayın." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız futbolcu, daha önce de Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında bulunmuştu.

 

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