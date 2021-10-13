T24 LogoT24 Logo
Spor

Cristiano Ronaldo rekora doymuyor!

. Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular arasında 182 maçla Ronaldo zirvede yer alıyor

13 Ekim 2021 08:30

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayı mücadelesi A, B, C, D, F ve I gruplarında yapılan maçlarla tamamlandı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 10. kez 3 gol birden attı.

Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı karşılaşmada Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Bruno Fernandes ve Palhinha kaydetti.

36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu.

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli formasıyla 115 gole ulaştı. Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular arasında 182 maçla Ronaldo zirvede yer alıyor.

ronaldoportekizhat trickrekormilli takım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24