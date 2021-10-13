Cristiano Ronaldo rekora doymuyor!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayı mücadelesi A, B, C, D, F ve I gruplarında yapılan maçlarla tamamlandı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 10. kez 3 gol birden attı.

Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı karşılaşmada Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Bruno Fernandes ve Palhinha kaydetti.

36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu.

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli formasıyla 115 gole ulaştı. Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncular arasında 182 maçla Ronaldo zirvede yer alıyor.