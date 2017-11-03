Cristiano Ronaldo: Pepe varken daha güçlüydük

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a deplasmanda 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Pepe takımdayken daha güçlü bir ekip olduklarını söyledi.

Savunmada zaafları olduğuna dikkati çeken 32 yaşındaki hücumcu, "Pepe ile daha güçlüydük ancak kendisi şu an bizimle değil. Genç ve tecrübeli futbolcuların karışımı ile başarıya ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

34 yaşındaki Portekizli yıldız savunma oyuncusu Pepe, Real Madrid ile sona eren kontratını uzatmak için şartlarda anlaşamamış ve Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer olmuştu.