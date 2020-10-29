Cristiano Ronaldo: PCR testi saçmalık!

Koronavirüs testi üst üste 3 kez pozitif çıkan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına yorum olarak, "PCR testi saçmalık" yazdı.

İtalyan basınına göre, Covid-19’a yakalandığı için iki haftadır izolasyon altında olan Ronaldo’nun üçüncü testi de yine pozitif çıktı.

Sosyal paylaşım sitelerinden Instagram’da bireysel antrenmanlarına devam ettiği, iyi ve formda olduğuna dair fotoğraf ve videolar paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, son paylaştığı fotoğrafının altına yaptığı bir yorum dikkati çekti.

"PCR testi tam bir saçmalık" yazan Ronaldo, daha sonra bu yorumunu sildi.

İtalya'nın önemli virologlarından Prof. Roberto Burioni de, Twitter hesabından Cristiano Ronaldo'nun bu yorumunu tiye alarak, "Meslektaşım Cristiano Ronaldo’ya kalabalık virolog grubuna 'hoş geldin' diyorum. Kendisi, göz doktorlarına karşı yapılacak bir sonraki maçta çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

PCR testi nedir?

Tıbbi ve biyolojik araştırmalarda uygulanan PCR testi, son dönemlerde Koronavirüs ile mücadele sürecinde de kullanılıyor. PCR ( Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) pratik bir şekilde yapılabiliyor, kişinin vücudundaki virüsün varlığını ve vücudun enfeksiyona nasıl yanıt verdiğini gösterebiliyor.



Asemptomatik olarak adlandırılan, virüsle ilgili belirtileri yaşamayan Covid 19 taşıyıcısı kişilerin belirlenmesinde aktif rol oynayan PCR testi, küçük bir genetik örnekten çok sayıda kısa DNA kopyaları incelenmesini sağlayabiliyor.