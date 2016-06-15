Cristiano Ronaldo parasını nasıl harcıyor?

Nike’den 13 milyon dolar kazanan Real Madrid'li futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Herbalife, Castrol, Samsung ve KFC gibi şirketlerle de anlaşması var. Sponsorluk anlaşmaları Real Madrid’le olan Ronaldo bundan yılda 50 milyon dolar kazanıyor. Eğer Real Madrid’den ayrılırsa, onu alan takımın Madrid’e 1 milyar dolar ödeme yapması gerekecek. Peki Ronaldo parasını nasıl harcıyor?

Business Insider’ın haberine göre Ronaldo’nun parasını harcadığı yerler Ronaldo, 300.000 dolarlık Lamborghini Aventador ve Maserati, Bentley, Porsche ve bir Mercedes gibi arabalara sahip.

La Finca’da 7.100.000 dolarlık bir villada yaşıyor.

2015’te Manhattan’daki Trump Kuleleri’nden bir daireye 18.5 milyon dolar harcadığı iddia ediliyor. Ronaldo’nun 29.000 dolara, evinin girişinde bulunması için bal mumundan bire bir heykelini yaptırdığı söyleniyor.

Ronaldo aynı zamanda bir moda tutkunu. Aslında futbol forması içindeki rahatlığı takım elbise içinde de bir o kadar yaşıyor.



Armani için modellik yaptı. Richard Chai’nin tasarımıyla, kendine ait iç çamaşırı markası da yakın zamanda raflarda yerini bulacak.

Ayrıca, kendisi hayır işlerine de önem veriyor. Buna Portekiz merkezli bir kanser tedavi merkezine bağışladığı 165.000 dolarla, 10 yaşında bir taraftarının beyin ameliyatı için verdiği 83.000 dolar da dahil.